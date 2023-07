O cadastrado de 44 anos que disparou três tiros de caçadeira sobre militares da GNR de Alpiarça foi condenado a 8 anos de prisão. O homem, autointitulado de ‘Rambo da Charneca’, foi considerado culpado de 14 crimes: um de homicídio qualificado na forma tentada; nove de ameaça; três de injúria; e um de detenção de arma proibida.





O caso remonta a 4 de julho do ano passado, depois de o arguido ter sido conduzido à GNR. Saiu do posto enfurecido e foi a casa munir-se de uma caçadeira e 16 cartuchos, dizendo à mãe que ia matar pessoas. Assustada, a mulher alertou a GNR, que enviou seis elementos que encontraram ‘Rambo’. Os militares foram recebidos a tiro, depois de lhe terem dado ordem para colocar a arma de fogo no chão e se afastar.