Uma rapariga de 13 anos bateu com a cabeça no fundo do mar, ao dar um mergulho na praia do Meco, Sesimbra.O incidente ocorreu pelas 12h30 e a Polícia Marítima e o INEM foram chamados de urgência.O primeiro alerta dava conta do desmaio da menor, mas tal não se verificou.No entanto, e como a menor tinha dormência na cabeça, costas e membros superiores, foi-lhe colocado um colar cervical.O INEM levou-a para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.