Rapariga de 16 anos desaparecida desde o dia 8 de junho

"Estou desesperada. Não sei onde está a minha filha", afirma aoAlexandrina Mendes, mãe de Lara Fernandes, uma rapariga de 16 anos que está desaparecida desde dia 8 deste mês, na zona do Parchal, Lagoa.A mãe conta que a jovem saiu de casa por uma janela, levando roupas, durante a madrugada. Alexandrina tem tentado falar com a filha por telemóvel, mas "este ou está desligado ou, quando está ligado, ninguém atende".A mulher comunicou o desaparecimento à GNR e PSP, tendo ainda feito um apelo no Facebook. "Depois disso, a minha filha publicou no Instagram uma mensagem a dizer que está bem, mas eu não sei com quem ela possa estar", diz a mãe.