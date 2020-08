Rapariga de 22 anos morre após injetar calmante para cavalos

Uma jovem de 22 anos morreu este domingo em Vila do Mato, Tábua, após injetar calmante para cavalos, segundo avança o Diário As Beiras.A jovem entrou em paragem cardiorrespiratória após administrar a substância. O alerta foi dado cerca das 09h00 de domingo.A portuguesa, conhecida como 'Lu', estaria a viver com uma comunidade nómada, constituída maioritariamente por estrangeiros, segundo avança o mesmo meio.