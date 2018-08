Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapariga em fuga apanhada a roubar casa

Quando o proprietário chegou à habitação apercebeu-se da invasão e alertou a polícia.

Por J.T. | 08:56

Desaparecida desde junho do Centro de Acolhimento Temporário Casal do Álamo, em Alhandra, a jovem, de 18 anos, foi encontrada quarta-feira no interior de uma casa em Algueirão, Sintra, onde furtava bens na companhia de um homem de 33 anos.



Foram ambos detidos pela PSP.



O casal arrombou uma janela para entrar na vivenda.



Quando o proprietário chegou a casa apercebeu-se da invasão e alertou a polícia.



Os ladrões remexeram a casa à procura de bens.