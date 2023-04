Um jovem, de 12 anos, foi violado este domingo por um adolescente, de 16, no Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia, em Mirandela.Segundo avança o Canal Ntv, o adolescente foi apanhado em flagrante por um funcionário do Centro. O jovem agrediu depois funcionário.A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, para ser submetida a exames periciais.O alerta foi dado pelas 17h45 e a Polícia Judiciária já está a investigar o caso.