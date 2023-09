A Polícia Judiciária dos Açores deteve um rapaz de 16 anos que, há pelo menos dois, andava a partilhar, nas redes sociais, imagens explícitas de sexo envolvendo crianças até aos 10 anos de idade.









O alerta surgiu em finais de 2022, após aviso de uma organização não governamental norte-americana ao Ministério Público português. A PJ dos Açores recebeu a investigação, e descobriu que o jovem partilhava imagens de pornografia explícita, envolvendo crianças de muito tenra idade, em redes sociais como o Telegram.

Na última quinta-feira, os inspetores avançaram para a detenção do suspeito, que reside com os pais e um irmão na ilha de São Miguel. Foram-lhe apreendidos diversos equipamentos informáticos com dezenas de vídeos e fotografias pornográficos. Presente a tribunal, ficou proibido de usar a Internet.