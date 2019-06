Rapaz de 17 anos sofre ataque cardíaco ao ver a mãe a ser agredida pelo pai

Um jovem, de 17 anos, sofreu uma crise cardíaca e teve de ser hospitalizado ao ver, ao lado dos dois irmãos, o próprio pai a bater de forma violenta na mãe. Antes de ser detido, o agressor ainda agrediu um agente policial.Uma patrulha da PSP foi chamada à casa da família, situada em S. João da Talha, Loures, na sexta-feira à tarde. A violência excessiva do progenitor, que ameaçava de morte tanto a mulher como os filhos, levou um dos jovens a sentir uma indisposição.O rapaz de 17 anos, doente cardíaco desde tenra idade, começou a agarrar-se ao peito quando viu o pai a bater na mãe. A necessidade de chamar o INEM e a PSP colocou-se de imediato. Primeiro, uma equipa de emergência médica chegou ao apartamento e conseguiu estabilizar o jovem, que foi transportado para o Hospital de Santa Maria, Lisboa. Recebeu alta médica ao final da noite de sexta-feira.Depois do socorro, a patrulha da PSP de S. João da Talha procurou acalmar o agressor, um homem com cerca de 40 anos. Mostrando grande nervosismo, o homem chegou mesmo a agredir, a murro e pontapé, um dos agentes.Foi necessária a presença de mais uma patrulha da mesma esquadra, como reforço, para que a polícia conseguisse manietar e deter o agressor, conduzindo-o às instalações policiais. Ao que oapurou, o detido já tem antecedentes criminais por violência doméstica.O agente da PSP que foi atacado teve também de receber tratamento, igualmente no Hospital de Santa Maria.