O rapaz, de 17 anos, é a única testemunha do homicídio na casa em que vivia com os pais, em Estarreja, a 15 de maio deste ano. À Polícia Judiciária descreveu todos os pormenores da noite em que viu a mãe matar o pai com uma facada, após discutirem por causa de uma mensagem que a vítima recebeu no telemóvel.