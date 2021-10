O cantor Plutónio, do género musical rap e com base no Bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche, Cascais, foi terça-feira passada detido pela PJ de Lisboa, na sequência de buscas à sua casa. Estava na posse de uma arma de fogo ilegal (um revólver calibre .22) e libertado após ser ouvido no Ministério Público.A PJ investiga uma tentativa de homicídio, num tiroteio ocorrido naquele bairro. O autor dos disparos, cometidos com o revólver apreendido, está identificado pelos inspetores, que apuraram que a arma foi entregue pelo homem à guarda de Plutónio. A investigação prossegue.