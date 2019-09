Rapta filho bebé e é presa no hospital

Os três filhos foram-lhe retirados pelo tribunal. A mulher, de 39 anos, sem morada fixa, toxicodependente e com problemas do foro psicológico, não aceitou e terça-feira invadiu a casa de acolhimento temporário onde o filho mais novo, de um ano, estava, em Almada.Levou o bebé à força. Foi apanhada 12 horas depois, quando levou o menino, ferido na face, ao Hospital D. Estefânia, Lisboa.De acordo com o Comando Distrital de Setúbal da PSP, o alerta foi às 17h45 de terça-feira. "A esquadra do Laranjeiro recebeu a denúncia de que uma mulher acabava de subtrair o seu filho menor", refere.A PSP apurou que a mulher deveria dirigir-se para Lisboa e reforçou o policiamento nos transportes públicos. "Existia a possibilidade desta [a mãe] colocar em causa a vida [do bebé]", afirma a polícia.Mãe e bebé acabaram localizados, às 04h00 de quarta-feira, no D. Estefânia. O bebé ficou internado em observação.A mãe foi esta quarta-feira presente a juiz por subtração de menor. O Centro Padre Ricardo Gameiro, através da Diocese de Setúbal, disse aoque "todos os protocolos foram cumpridos", não fazendo mais comentários por se tratar "de uma resposta social muito delicada".