Rapta sobrinha e pede 30 mil euros aos pais

Uma jovem de 21 anos foi raptada e mantida sob sequestro por um tio durante quase três horas. O homem exigiu 30 mil euros aos pais da vítima para a libertar, mas acabou por fazê-lo antes de qualquer entrega de dinheiro. Já está identificado, mas em paradeiro incerto.O caso aconteceu durante a noite de sábado e madrugada de domingo, na zona de Campo de Ourique, em Lisboa. Em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, pelas 22h00, o homem obrigou a vítima a acompanhá-lo até ao carro e colocou-a na bagageira da viatura na qual circulou pela cidade.Ao mesmo tempo telefonou aos pais da jovem, a quem exigiu 30 mil euros de uma alegada dívida. Após várias horas de chantagem, que não tiveram sucesso, acabou por regressar ao local onde tudo começou e libertou a sobrinha.O carro foi encontrado pouco depois pela PSP, não longe do local onde a jovem foi libertada. A vítima sofreu alguns hematomas, mas não precisou de receber tratamento hospitalar. O caso foi participado à PSP, mas, por se tratar de um crime de rapto, a investigação passou para a Polícia Judiciária.A jovem, de 21 anos, terá sido apanhada de surpresa pelo tio, que conhecia e com quem não teria problemas anteriores. A alegada dívida dizia respeito aos pais da rapariga. Não foi possível apurar o tipo de relação além da familiar mantida entre os envolvidos no caso.Depois de libertar a sobrinha, o homem abandonou o carro. Terá fugido a pé ou noutra viatura deixada anteriormente nas imediações. As autoridades tentavam ontem localizar o suspeito, que está em fuga.