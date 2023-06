Saiu de casa a 26 de maio, alugou um Fiat 500, próximo do Aeroporto Sá Carneiro, e desapareceu. As ligações de José Manuel Pires (‘Pirinhos’) ao tráfico de droga e o testemunho no caso ‘Noite Branca’ colocam em cima da mesa as hipóteses de rapto, sequestro ou ajuste de contas. Mas a possibilidade de um crime passional também, já que a namorada teve um ataque de ciúmes, dias antes do desaparecimento - comunicado à PJ pelos pais, que acreditam que ‘Pirinhos’, 52 anos, já pagou pelo que fez no passado.









