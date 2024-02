Raptor mantém vítima amordaçada durante seis horas, agride-a e incendeia a casa

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa na terça-feira por raptar, agredir e tentar matar uma pessoa com quem mantinha uma relação de amizade.Segundo avança a PJ em comunicado, o suspeito raptou a vítima, mantendo-a amordaçada e amarrada durante seis horas enquanto a agredia fisicamente.A vítima sofreu uma lesão profunda numa mão enquanto se tentava proteger de um golpe com uma faca.Depois disto, o suspeito apropriou-se de alguns pertences, ateou fogo à habitação e fugiu no carro da vítima.O indivíduo está indiciado pelos crimes de sequestro, tentativa de homicídio, roubo, incêndio, burla, dano qualificado e posse de arma branca. Ao que tudo indica terá sido movido por razões amorosas."Com o arguido em fuga, a vítima, conseguiu libertar-se e alertou a GNR da Lourinhã, que por sua vez, chamou ao local a Polícia Judiciária", lê-se num comunicado da PJ.Menos de 24 horas depois, as autoridades conseguiram identificar o suspeito, tendo procedido à sua detenção.O homem encontra-se em prisão preventiva.