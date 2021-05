O caso de Maria Pilar, de dois anos, não é inédito em Portugal. Nas últimas duas décadas, a Justiça já se deparou com vários casos de crianças deixadas sozinhas pelos pais - sendo a morte o desfecho desse comportamento ou esquecimento dos familiares.A 23 de junho de 2004, estava o País distraído com realização do Europeu de futebol em Portugal quando o pequeno Renato Magalhães, de 4 meses,...