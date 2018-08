Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rasga orelha de piloto com dentada em rixa

Piloto da Ryanair, de 33 anos, atacado por segurança à porta de uma discoteca.

Por Secundino Cunha e João Tavares | 01:30

Um piloto da Ryanair, de 33 anos, foi violentamente agredido à porta da discoteca Língua da Sogra, em Esposende, tendo mesmo ficado sem parte da orelha esquerda, que lhe foi arrancada à dentada por um segurança.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o piloto, que se encontraria completamente embriagado, foi convidado a sair da discoteca, mas tentou, alegadamente de forma agressiva, resistir e manter-se no interior daquele estabelecimento.



Ao perceberem que o cliente, que estava na companhia de três amigos, não abandonaria a discoteca, apesar de serem mais de 04h00 e de já ter registado no cartão 75 euros de bebidas alcoólicas consumidas, os seguranças obrigaram-no a sair.



Já no exterior da discoteca, ainda descontente, o piloto resolveu confrontar os seguranças e partiu para a agressão, desferindo um murro num deles. Foi nessa altura que os seguranças ripostaram, gerando-se então, já por volta das 04h30, uma autêntica sessão de pancadaria à porta da discoteca da moda na localidade, com vários homens envolvidos.



A meio da contenda, um dos seguranças mordeu o piloto na orelha esquerda, acabando por lhe arrancar parte da mesma.



A vítima desmaiou e foi socorrida pelos bombeiros, que a transportaram para o hospital. Ontem, o piloto da Ryanair foi sujeito a uma cirurgia plástica, num hospital do Porto.



A gerência do espaço disse ao CM que as agressões nada tiveram a ver com a discoteca.