Ratazanas em escola de Gondomar deixam pais revoltados

Câmara confirma a realização de três intervenções de desratização na instituição, que tem também jardim de infância.

Por Nelson Rodrigues | 10:17

Foram já três as intervenções de desratização feitas pela Câmara de Gondomar no Jardim de Infância e Centro Escolar Carvalhal/Mó, localizado no bairro da Gandra, em S. Pedro da Cova.



Os pais dos alunos, com idades entre os três e os 10 anos, estão revoltados com a situação, já que os filhos se queixam que são constantes as ratazanas nas salas e até na cantina da instituição.



"Na terça-feira, as crianças da sala do 2º ano chegaram a casa a queixar-se que caiu do tecto uma ratazana que, presumo eu, estaria na canalização dos ares condicionados", afirmou ao CM Sónia Pinto, mãe de um dos alunos.



"Já há duas semanas foi na cantina. As crianças dizem que começaram a ouvir as funcionárias aos berros porque estava uma ratazana dentro de um tacho. E nós questionámos: o tacho estava vazio ou tinha comida? Não obtivemos resposta", frisou Vera Teixeira, outra das mães, revoltada.



As mães referem que já se queixaram à escola. "Dizem-nos que não é grave", contou Sónia Pinto. "Até à associação de pais já falámos e dizem que não sabem de nada. Como é possível não se preocuparem? Há crianças que fazem a sesta no infantário. Isto é um perigo", refere Vera Teixeira.



O Correio da Manhã contactou a Câmara Municipal de Gondomar, que confirma a situação. "Temos conhecimento da situação desde que foi reportada, a 25 de fevereiro. Desde essa data, foram realizadas já três intervenções de desratização, a última das quais na sexta-feira", informou a autarquia.



O CM tentou obter um esclarecimento do Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova, mas sem sucesso.