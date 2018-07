Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ratazanas junto às casas indignam moradores de Setúbal

Quem vive na estrada da Algodeia tem vivido recentemente com esgotos a céu aberto.

11:10

Moradores da estrada da Algodeia, em Setúbal, têm vivido nas últimas semanas com esgotos a céu aberto, depois de um privado ter comprado e demolido algumas habitações contíguas às suas casas e ter destruído as manilhas dos esgotos, deixando os mesmos a descoberto.



A viverem naquelas casas, alguns há mais de 40 anos, pedem ajuda às entidades municipais depois de verem os seus sistemas de esgotos serem parcialmente destruídos pela empresa privada que tem intervencionado o local.



Quem por ali passa vê agora a presença de ratazanas no local, atraídas pelos esgotos a céu aberto. "Esta casa já era da minha mãe e nunca se viu algo assim. A empresa, quando aqui chegou, encontrou as manilhas inteiras e os esgotos tapados e não é assim que eles estão agora. Isto não pode acontecer", denuncia ao Correio da Manhã Luísa Mateus, uma das moradoras.



A demolição das habitações, levada a cabo pela empresa de construção Isopifex, provocou ainda danos numa das paredes da casa vizinha.



"Racharam-me um bocado da parede e disseram-me para não me preocupar", diz Maria de Jesus. Os moradores queixam-se da falta de responsabilização por parte da empresa de construção e remodelação e contam agora com a ajuda da Câmara Municipal de Setúbal.



Na sexta-feira, a autarquia levou ao local os serviços de fiscalização do município. Contactada pelo CM, a empresa escusou-se a qualquer responsabilidade: "Deverão recolher informação junto da autarquia".