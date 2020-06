Reaberta circulação na Linha do Oeste após acidente mortal no Bombarral

A circulação na Linha ferroviária do Oeste foi reposta cerca das 18h00 no Bombarral, no distrito de Leiria, disse à Lusa fonte da CP, depois de ter estado interrompida devido a um atropelamento mortal.

A porta-voz da CP, Ana Portela, afirmou à agência Lusa que a circulação na linha foi reaberta cerca das 18h00 na zona do Bombarral.

Um homem morreu hoje depois de ser colhido por um comboio quando atravessava a Linha do Oeste numa zona não autorizada, nesse concelho.

"Vinha com um carrinho com batatas que tinha apanhado e foi colhido", afirmou o comandante dos bombeiros locais, Pedro Lourenço à agência Lusa, esclarecendo que o local não é zona de passagem de veículos, nem de pessoas.

A vítima, de 65 anos, acabou por morrer no local, depois de ter sido colhida por um comboio próximo da estação do Bombarral, no distrito de Leiria.

O acidente ocorreu pelas 15:53, encontrando-se o corpo e meios de socorro ainda no local pelas 17:00, motivo pelo qual a Linha do Oeste esteve cortada.

Para o local foram mobilizados 10 operacionais e quatro viaturas, entre as quais duas ambulâncias da corporação local e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha.