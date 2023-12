“Senti que estava muito quente dentro de casa, mas estava longe de imaginar que o fogo ia reacender e destruir tudo. Ficámos sem os nossos bens e sem as nossas memórias.” Era com olhar desolado e cansado que o casal e o filho assistiam, esta segunda-feira de manhã, ao combate ao incêndio que destruiu a casa onde viviam, há mais de 30 anos, na Travessa Alegre, na Foz Velha, no Porto.









