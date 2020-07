O incêndio na Serra de Valongo reacendeu este sábado, depois de ter sido dado como dominado no final de tarde de sexta-feira.O fogo obrigou à retirada de várias pessoas de casa no lugar da Fonte, em Agrela, Santo Tirso.

No terreno encontram-se cerca de 200 bombeiros que combatem as chamas num local de floresta densa e de mato.



Os acessos no local são difíceis, com o calor intenso a dificultar o trabalho das equipas no combate às chamas.