Reacendimento em Odemira mobiliza 144 bombeiros, 44 veículos e quatro meios aéreos

O incêndio de Odemira, dado como dominado na quarta-feira, reativou-se ao início da tarde deste domingo e está a ser combatido por 144 bombeiros, apoiados por 44 veículos e quatro meios aéreos, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o alerta para um reacendimento no perímetro do fogo rural foi dado às 14h49.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, precisou que o reacendimento registou-se numa zona entre Delfeira e Relva Grande, na freguesia de São Teotónio, neste concelho alentejano.

O incêndio, que teve início no dia 5 e foi dado como dominado às 10h15 de quarta-feira, mantinha-se em vigilância.

O fogo rural numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, a meio da tarde do dia 5 e entrou nos concelhos algarvios de Monchique e Aljezur.

A área ardida ascende a cerca de 8.400 hectares, num perímetro de 50 quilómetros.