Reacendimentos perto de casas em Ourém

O incêndio em Ourém, que deflagrou no domingo e que ao início da manhã desta segunda-feira foi dado como dominado cerca das 07h10, registou acendimentos esta tarde perto de casas.

Ao que o CM apurou no local, há pelo menos três equipas de bombeiros no local. Segundo dados no site da ProCiv, estão no combate às chamas 351 bombeiros apoiados por 109 veículos.





Os moradores estão preocupados com a proximidade das chamas às habitações.Este domingo as chamas obrigaram à retirada de pessoas de uma praia fluvial. Dois civis sofreram ainda ferimentos ligeiros, devido a inalação de fumos e ansiedade, e foram transportados para casa de familiares.

O alerta foi dado às 15h25 deste domingo.