Instrução do processo BES ficará nas mãos do juiz Ivo Rosa

O juiz Ivo Rosa ficará com a instrução do processo BES, onde Ricardo Salgado é arguido.Neste processo existem 25 acusados, 18 pessoas e 7 empresas, segundo o despacho do MP.Ricardo Salgado é o mais conhecido, mas estão entre os acusados Amílcar Morais Pires e Francisco Machado da Cruz. José Maria Ricciardi foi ilibado.O Juiz Carlos Alexandre, que presidiu à distribuição do processo, não permitiu aos jornalistas presenciar o ato nem recolher imagens, ao contrário do que aconteceu com o processo Operação Marquês.Em atualização