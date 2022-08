Realiza-se hoje o último adeus a motociclista morto em colisão em Penafiel

As cerimónias fúnebres de Daniel Freire realizam-se esta terça-feira, na Igreja de Bitarães, em Paredes. O corpo estará em câmara ardente a partir das 14h30.As exéquias terão início às 19h00, também na igreja de Bitaraes. No final, o cortejo fúnebre rumará ao cemitério local para o último adeus a Daniel Freire.O motociclista, de 32 anos, morreu, ao início da madrugada do passado domingo, na sequência de uma violenta colisão, no cruzamento da saída da A4 com a EN106, em Penafiel, entre a moto em que seguia e um carro.Está marcada uma vigília, esta noite de terça-feira, junto ao local do acidente com o objetivo de alertar para a necessidade de intervenção no local.