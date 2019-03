Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Realizador que esteve na 'manif' de moradores do Jamaica revela medo da polícia

João Salaviza testemunhou no julgamento sumário de jovens detidos por desacatos em Lisboa.

Por João Tavares | 10:17

O realizador de cinema João Salaviza acompanhou a manifestação ilegal de 21 de janeiro, na Av.ª da Liberdade, Lisboa, e disse em tribunal que os jovens que acusavam a polícia de racismo no Bairro da Jamaica agiram de forma normal.



Já da parte da PSP, o cineasta ouviu comentários "sexistas e racistas" e viu uma atitude de "desprezo" para com os manifestantes, que eram tratados por "tu". Viu "bastões no ar", "armas apontadas" e fugiu "com medo" ao ouvir disparos.



O Ministério Público pediu a condenação – a penas suspensas ou multas – dos quatro homens detidos, enquanto a defesa pede a absolvição. Os jovens estão indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física, injúria agravada, dano e participação em motim. A sentença é dia 7, às 15h30.