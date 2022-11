Realizou-se este sábado o funeral das vítimas do deslizamento de terra em Esposende

O último adeus a Fábio David e Susana Gonçalves, na igreja de Vila Frescaínha, em São Pedro, Barcelos, ficou marcado pela presença dos familiares e centenas de amigos.O cortejo fúnebre das exéquias do casal, de 22 anos, que morreu, na madrugada da passada quarta-feira, em Palmeira de Faro, em Esposende, na sequência de um deslizamento de terra, seguiu depois para o crematório central do Vale do Ave, em Famalicão.Fábio e Susana ficaram soterrados, no quarto, por terra e pedras de grandes dimensões.As oito habitações, na zona atingida, foram evacuadas.A autarquia de Esposende decretou um alerta municipal e cerca de 30 moradores só vão regressar a casa quando estiverem garantidas todas as condições de segurança