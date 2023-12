Rebanho atacado por lobo em Boticas. 9 ovelhas morreram

Um rebanho de ovelhas terá sido atacado por um lobo, na madrugada de sexta-feira, em Covas do Barroso, em Boticas.

Das 15 ovelhas que constituem o rebanho, nove morreram, três ficaram feridas e outras três desapareceram.





Os pastores, atentando às características dos ferimentos, acreditam que os animais foram atacados por um lobo.A zona onde foram encontradas as ovelhas está cercada por uma rede elétrica, mas o dono do rebanho acredita que os lobos tenham aparecido pelo rio.O local do ataque fica a cerca de dez minutos da aldeia mais próxima. Os ataques nesta zona não são novidade.