Rebentam vidros de carros para roubar em Olhão

A PSP de Olhão encontra-se a investigar diversos assaltos a viaturas ocorridos nos últimos dias no interior da cidade. O último ocorreu na madrugada deste sábado, confirmou aofonte do Comando de Polícia de Faro."O modus operandi é sempre o mesmo: partem os vidros das viaturas para furtar objetos que se encontram no seu interior" esclareceu a mesma fonte. Além disso, adiantou, "atuam quase sempre durante a noite".Isso mesmo foi confirmado pelojunto de vários lesados que descreveram nas redes sociais os atos de vandalismo às suas viaturas, bem como os furtos, de que foram alvo.Numa das situações, ocorrida na noite de quinta para sexta-feira, a vítima, revela que lhe partiram "o vidro do jipe ao pé do cemitério de Olhão", apenas para "roubarem um saco com dois detergentes e um saco de papel". Indignada, frisa que "sujaram as mãos por pouco".Noutra situação, ocorrida no mesmo período e também em Olhão, com contornos idênticos - os ladrões partiram o vidro do lado do condutor para aceder ao interior da viatura -, foi furtado dinheiro, numa quantia não divulgada pela vítima. Em ambas as situações, contudo, os danos sofridos devido aos vidros partidos são bastante avultados.Segundo oapurou, a zona do cemitério , em particular, é considerada uma área potencialmente perigosa, uma vez que está referenciada como local de tráfico de estupefacientes, uma situação que as autoridades já estão a investigar.