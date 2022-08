Rebentamento de conduta de água inunda Shopping Amoreiras. Serviços já estão a funcionar

Uma conduta de água rebentou, por volta das 14 horas desta segunda-feira, na zona da escadaria do Piso 1 do CentroCcomercial Amoreiras, em Lisboa, inundando também o parque de estacionamento do shopping.Segundo comunicado do Amoreiras, enviado ao, o rebentamento da conduta de água "afetou o funcionamento parcial" do shopping.