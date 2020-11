O reentamento de uma conduta na rua 1º de Maio, na Amora, concelho do Seixal, provocou um pequeno aluimento de alcatrão e de terras, fazendo com que dois veículos estacionados ficassem bloqueados.O alerta foi dado esta sexta-feira, às 05h48. No local estiveram os Bombeiros da Amora e os Serviços Municipais da Proteção Civil.