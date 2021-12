Uma criança, de 14 anos, sofreu queimaduras graves, quinta-feira à noite, na sequência do rebentamento de uma embalagem de álcool, em Vila Nova de Cerveira. O recipiente estava a ser usado para aquecer grelhados na pedra.Segundo os Bombeiros de Valença, o rapaz ficou com 36% do corpo queimado. Foi assistido no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo, tendo sido encaminhado para o Hospital de São João, no Porto, entubado e em coma induzido.