Um veículo automóvel que trazia um reboque com cavalos no interior despistou-se, pelas 15h35 deste domingo, na Autoestrada do Norte, sentido Norte-Sul.

O acidente ocorreu junto ao quilómetro 40, no sentido Norte-Sul.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Lisboa disse ao CM que ainda estão a ser mobilizados meios de bombeiros para o local. Deverá ser a corporação de Alcoentre a tomar conta da ocorrência.

A GNR ficará encarregue do desembaraçamento de trânsito.

Não há para já registo de feridos.