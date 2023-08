Um reboque de transporte de carga tombou, esta tarde de segunda-feira, na via pública, em Oliveira de Azeméis, na sequência do despiste de um camião. Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 20h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário na Avenida Ferreira de Castro, em Carregosa.A GNR de Cesar foi acionada e investiga as causas do acidente. Os bombeiros de Fajões mobilizaram quatro operacionais e duas viaturas.