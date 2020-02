"Recebemos centenas de chamadas nas últimas 48 horas": DGS diz que não há casos confirmados de coronavírus

A Direção Geral de Saúde afirmou esta sexta-feira que não existem casos confirmados de coronavírus em Portugal.Numa conferência de imprensa, a diretora-geral de saúde, Graça Freitas anunciou que não existem casos confirmados no país. "Daremos conhecimento imediato se houver algum caso positivo", afirmou.Graça Freitas fez ainda uma atualização relativamente aos casos em análise neste momento. "O último boletim que nós publicámos foi ontem. Até ao fim da tarde de ontem tínhamos 51 casos suspeitos, 26 deles nas últimas 24 horas. Até à data deram negativas, alguns exames ainda estamos a analisar. É o reflexo do que aconteceu em Itália, refletido para Portugal", referiu.A DGS tem recebido várias chamadas sobre a possibilidade de novos casos. "Estes casos que foram validados são apenas a ponta de um iceberg. Recebemos centenas de chamadas nas últimas 48 horas".A diretora-geral da saúde aconselha às pessoas que estiveram em Itália e que são assintomáticas, ou seja, que não apresentam qualquer sintoma de coronavírus, que estejam atentas sobre possíveis sintomas como febre. Para isso, é recomendada a medição da mesma, de preferência duas vezes por dia.Em caso de sintomas, Graça Freitas afirma que a chamada para a Linha de Saúde 24, 800 24 24 24, será o primeiro mecanismo de triagem antes de se deslocar a uma unidade de saúde.Relativamente às pessoas que regressem de locais infetados como Itália, Graça Freitas reforça que "algumas destas pessoas são testadas para outros vírus, para um coronavírus habitual da estação"."Lavar frequentemente as mãos, água e sabão, depois se espirrar, se tossir, tentar não o fazer a uma distância inferior a um metro para o outro" são algumas das medidas da DGS.Graça Freitas alerta ainda para evitar contactos físicos desnecessários como beijos e abraços. "Somos pessoas que nos beijamos imenso, que nos abraça,mos imenso. É um hábito que nós temos. Nestas alturas devemos ter alguma contenção", acrescenta, reforçando a mensagem para aqueles que regressaram de Itália recentemente.