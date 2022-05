Recebeu email da PJ? Autoridades alerta para mensagens fraudulentas

A PJ alertou esta quinta-feira para uma mensagem falsa que está a circular na Internet e que tem o logótipo desta força policial, assim como da Interpol e da Europol.O documento, que consiste numa convocatória para apresentação perante a PJ, relacionado com uma investigação a vários crimes sexuais está a circular, segundo a PJ, na Internet e é enviado por email.

"A mensagem em causa é falsa e constitui, ela sim, uma quebra de segurança para os utilizadores da Internet e correio eletrónico. Aconselham-se os destinatários deste email fraudulento a não executar os comandos que a mensagem proponha, a bloquear imediatamente o remetente, a reportar o spam e a apagar a mensagem, não devendo clicar em links dela constantes ou abrir qualquer anexo remetido com este tipo de emails sob pena de comprometer a segurança do seu equipamento e dos seus dados pessoais", escreve a PJ em comunicado.



As autoridades investigam e tentam chegar à origem e autor desta mensagem fraudulenta.

(Em atualização)