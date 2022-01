O pedido de extradição de João Rendeiro foi esta quarta-feira recebido pelas autoridades sul-africanas, anunciou o Ministério Público português, que o fez chegar “ por via diplomática”. Os documentos estão em português, mas acompanhados da tradução, e abrangem as três condenações do ex-banqueiro (uma das quais já transitou em julgado), assim como “factos relativos a inquérito instaurado em 2021”, relacionado com o desvio de obras de arte.





CM um dos funcionários.



Rendeiro fugiu do País em setembro e refugiou-se em Durban, na África do Sul, onde até já tinha um restaurante preferido - o Mozambik. O antigo banqueiro costumava frequentar o restaurante moçambicano várias vezes por semana. O espaço localiza-se num shopping em Umhlanga, uma das zonas mais caras e exclusivas da cidade, e fica a cerca de cinco minutos do hotel de luxo onde foi detido. “Veio cá muitas vezes em dezembro. Lembro-me bem dele. Era simpático”, contou aoum dos funcionários.

A refeição mais cara no Mozambik custa cerca de 30 euros, sem bebidas. Segundo apurou o CM, Rendeiro não dava gorjetas nem no restaurante nem no hotel. O fundador do BPP regressa ao tribunal no dia 21.