Recebidos 51 pedidos de ajuda para reconstrução de casas em Monchique

No total, foram recebidos 51 pedidos de ajuda para reconstrução de casas ardidas, na sequência do incêndio do ano passado, em Monchique. Na semana passada, o presidente da câmara, Rui André, reuniu com o ministro do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, para tratar dos processos.Segundo o autarca "sete casos já se encontram contratualizados com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana [IHRU]" - seis contratos de arrendamento permanente e um de obras de reabilitação.Existem 10 processos em fase de instrução (aguardam a entrega de documentos pelos proprietários), cinco esperam a conclusão dos projetos de arquitetura e especialidades - a ser desenvolvido com a Ordem dos Arquitetos -, dois tem aprovação condicionada e um caso, referente a arrendamento, está para aprovação do IHRU.Há quatro quatro processos em vias de solução através de acordos com outras entidades, enquanto para seis estão a ser procuradas soluções pelo IHRU, dado que os candidatos não concordam com as regras do programa ‘Porta de Entrada’. Já 16 foram excluídos.