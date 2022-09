A receita da Administração Central e da Segurança Social com taxas e multas aumentou, nos primeiros sete meses deste ano, cerca de 244 milhões de euros. No total, entre janeiro e julho de 2022, estes serviços do Estado arrecadaram mais de 1,8 mil milhões de euros, um crescimento de 15,4% face a igual período do ano passado, de acordo com informação avançada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), na mais recente síntese de execução orçamental.









