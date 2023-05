Dos 4312 condutores recém-encartados, ou outros que por função do veículo que conduzem têm a taxa de álcool reduzida para máximo de 0,19 g/l, que a PSP mandou soprar ao ‘balão’ nos primeiros quatro meses do ano, 635 acusou álcool acima do legal. São 14,7 % dos testados (percentagem é 2% para os condutores sem a limitação).









