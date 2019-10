Recém-nascido em risco de vida salvo por agentes da PSP

Um recém-nascido, com 20 dias de vida, foi salvo este domingo por agentes da PSP em Sintra. O bebé estava inanimado, sem respirar e teve de ser alvo de manobras de reanimação. As autoridades foram alertadas quando estavam numa ocorrência ao ouvirem gritos de socorro vindos de um dos lotes da artéria onde se encontravam.



De acordo com um comunicado da PSP, os agentes depararam-se com o recém-nascido nos braços da mãe assim que chegaram ao local. O bebé estava "sem qualquer reação e em paragem cardiorrespiratória". "Foram efetuadas manobras de reanimação pelos polícias, tendo-se conseguido que o bebé começasse a chorar, sinal de que tinha voltado a respirar. De seguida foram contatados os Serviços de Emergência Médica", pode ler-se.

O recém-nascido foi transportado para o hospital. Entretanto já regressou a casa e está em repouso.