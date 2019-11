Recém-nascido encontrado no lixo já teve alta hospitalar

O recém-nascido que foi encontrado no lixo teve alta hospitalar durante a tarde desta quinta-feira, segundo oconseguiu apurar. O menino abandonou o hospital cerca das 15h00. O menino teve saiu da da Maternidade Alfredo da Costa (MAC) sem qualquer indicação de precisar de tomar medicação.O bebé poderia ter tido alta no dia seguinte a ter sido internado, uma vez que não apresentava ferimentos de maior gravidade e o seu quadro clínico encontrava-se estabilizado. No entanto, tal não aconteceu por ainda não se saber qual o destino do recém-nascido. Isto é, se o menino seria entregue a uma família de acolhimento ou num acolhimento residencial.Esta terça-feira à noite, oconseguiu a confirmação de que o menino será então entregue a uma família de acolhimento.