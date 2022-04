Recém-nascido salvo de morrer engasgado pelos Bombeiros Voluntários de Coimbra

Um bebé com oito dias foi salvo pelos Bombeiros Voluntários de Coimbra quando já estava sem respirar, possivelmente por estar engasgado.O alerta foi dado pelo pai, que entrou no quartel "muito aflito" a pedir ajuda, conta o comandante Nélson Antunes. Os bombeiros André Sousa e Diogo Faria correram ao encontro da criança, que a mãe trazia ao colo.Depois de constatarem que "estava sem respirar", fizeram manobras de desobstrução ainda na rua, tendo o recém-nascido começado "a mexer-se e a respirar espontaneamente". Já no quartel foi avaliado pelo INEM e levado para o hospital.