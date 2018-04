Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Força Aérea transporta recém-nascido de emergência para Lisboa

Bebé dos Açores precisava de assistência médica urgente.

Por Lusa | 18:15

Um recém-nascido que necessitava de cuidados médicos urgentes foi no sábado transportado de emergência dos Açores para Lisboa, informou este domingo a Força Aérea Portuguesa (FAP).



Em comunicado, a FAP explica que foi ativada na tarde de sábado uma aeronave Falcon 50 para transportar o recém-nascido que precisava de assistência médica urgente, e que a bordo seguiu uma equipa médica militar, dois médicos e um enfermeiro, juntamente com uma enfermeira civil.



O bebé foi, à chegada a Lisboa, transferido para uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do INEM.