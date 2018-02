Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reclusa fere duas guardas na cadeia em Matosinhos

Estava estava a ser encaminhada para uma cela disciplinar.

Por M.C. | 08:43

Uma reclusa da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, agrediu duas guardas (uma delas estagiária), quando estava a ser encaminhada para uma cela disciplinar.



A detida, de resto, tinha sido encaminhada para a cadeia de Santa Cruz do Bispo precisamente por ter agredido um guarda na cadeia de Tires, no concelho de Cascais, tendo sido punida com permanência numa cela disciplinar.



Na segunda-feira, pelas 10h30 – quando regressava à cela depois de ter estado no recreio – , a reclusa pontapeou um portão de ferro na direção de uma guarda, agredindo-a em seguida com pontapés nas pernas.



Uma guarda estagiária também sofreu ferimentos.