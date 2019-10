Recluso acusado de chefiar rede de tráfico a partir de cadeia

Um recluso de 42 anos está acusado de liderar, a partir da cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola, uma rede de tráfico com outros 13 arguidos, que esta quinta-feira começou a ser julgada no Tribunal de Loures.Mohamed Karmudi, marroquino; a namorada, Patrícia Pires; o irmão desta, Mauro Pires; e Martim Costa e Fernando Francisco, estão também acusados de associação criminosa.Karmudi daria ordens por telemóvel para que os outros fossem buscar haxixe e outras drogas a França e Espanha, para revender na área de Lisboa.A renúncia de duas advogadas levou ao adiamento do julgamento para dia 31.