Recluso agride guarda à cabeçada na cadeia de Vale de Judeus

Um recluso agrediu esta sexta-feira quatro guardas prisionais da Cadeia de Vale de Judeus, Azambuja, desferindo uma cabeçada a um deles, que teve de receber tratamento hospitalar.O agressor, que cumpre uma pena de 14 anos por furtos e roubos, foi informado esta sexta-feira de manhã, pouco antes do encerramento dos presos e já perto da hora de almoço, que uma pretensão sua tinha sido recusada. Reagiu violentamente com um empurrão a um guarda, que pontapeou. Três colegas foram em auxílio deste, e acabaram agredidos, um deles com uma cabeçada na boca.O recluso só foi dominado com uma injeção de calmante, e está agora no hospital prisão de Caxias, ao mesmo tempo que responde num processo disciplinar.