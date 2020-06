Recluso apanha coronavírus na prisão em Paços de Ferreira

Um recluso da cadeia de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, foi o primeiro a ser infetado com Covid-19 dentro de um estabelecimento prisional no País.





CM que os guardas da cadeia estão a ser convocados para serem testados em Vila Real.







O resultado foi conhecido na manhã desta segunda-feira, após o preso, que cumpre pena em Vale do Sousa, ter ido ao hospital de Penafiel na sexta-feira. Está já em confinamento. Jorge Alves, presidente do Sindicato da Guarda Prisional, disse aoque os guardas da cadeia estão a ser convocados para serem testados em Vila Real.