Recluso assume em tribunal posse de mala com droga

Um homem que se encontra preso na cadeia de Faro por tráfico de estupefacientes e furtos assumiu, no Tribunal de Portimão, a posse de uma mala preta com cerca de 2400 doses de vários tipos de droga que é imputada a um indivíduo, de 44 anos, que está a ser julgado também pelo crime de tráfico de estupefacientes.

O arguido, residente em Portimão e atualmente em prisão preventiva, responde por seis crimes, dois deles de tráfico - sendo que um deles diz respeito à droga que se encontrava na referida mala, nomeadamente haxixe, MDMA e cocaína.





Responde ainda por dois crimes de ameaça agravada com arma, dois por posse de arma proibida e um por recetação. Depois de o recluso ter assumido a posse da droga referida, o tribunal suspendeu o julgamento por alguns momentos. A advogada de defesa do arguido, Andreia Cintra, pediu a sua libertação imediata, mas o Ministério Público e o coletivo de juízes decidiram manter a medida de coação, porque "o julgamento está a decorrer".

O recluso vai ser constituído arguido noutro processo, mas continuou como testemunha neste. Disse que tinha estado preso e que ficou algum tempo alojado na casa da mãe do arguido, ao qual pediu ajuda pois a sua própria mãe o tinha posto fora. Estava a trabalhar quando as autoridades efetuaram a busca onde a mala com a droga foi apreendida. Confessou não ter revelado que a droga era dele - deixando que outro assumisse a culpa - porque "não queria voltar logo para a prisão".