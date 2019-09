Recluso compra cavalos e cabritos à prisão de Bragança

O Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP) denunciou aoque um preso de 47 anos comprou dois cavalos e dois cabritos à cadeia de Izeda, Bragança, onde cumpre pena por crimes como corrupção."O negócio foi feito no dia em que o preso começou a gozar uma saída precária", segundo disse aoJorge Alves, presidente do SNGP."Foi o filho do preso que foi com uma carrinha à prisão, fazer o carregamento dos 4 animais, que custaram 760 euros", acrescentou.Os Serviços Prisionais confirmam o negócio, mas desmentem que o comprador tenha sido o preso denunciado pelo SNGP.